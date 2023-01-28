Объем выпущенных в производство российских фильмов вырос на 16%





Число российских фильмов и сериалов, запускаемых в производство, в 2022 году выросло на 16% в сравнении с предыдущим годом, пишет Telegram-канал «Новости кинопроизводства».





Сообщается, что в 2022 году число запусков в производство фильмов и сериалов составило 856 проектов, тогда как годом раньше — 733 проекта.



В 2022 году рост показали все категории и подкатегории фильмов, кроме 1-2-серийных телефильмов, которые сократились с 43 до 26. По данным аналитиков, этот формат в последние годы поглощается более крупным форматом 4-серийных фильмов и мини-сериалов длительностью 3 часа.



В 2022 году число запусков полных метров выросло на 20 с небольшим проектов. В минувшем году наблюдался как рост числа запускаемых сериальных проектов, так и общие объемы их экранного времени.













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