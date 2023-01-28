Никита Ефремов выразил поддержку отцу на церемонии «Золотой орел»





Российский актер Никита Ефремов, получивший премию «Золотой орел», поблагодарил родителей и выразил поддержку отцу на церемонии вручения премии, передает Teleprogramma.pro.





Никита Ефремов удостоен премии «Золотой орел» в категории «Лучший актер онлайн-сериала» за фильм «Нулевой пациент». Выступая на церемонии вручения премии, Никита Ефремов выразил поддержку отцу, актеру Михаилу Ефремову, который отбывает наказание за смертельное ДТП.



«Благодарю маму. Папу тоже благодарю и хочу выразить ему какую-то поддержку», — сказал актер на церемонии.





Церемония вручения премии «Золотой орел» прошла в минувшую пятницу, 27 января, в киноконцерне «Мосфильм». Триумфатором церемонии по числу наград стал фильм «Чемпион мира» режиссера Алексея Сидорова.









Фото: скриншот видео канала Плюшки/YouTube



