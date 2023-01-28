Названы лауреаты американской независимой кинопремии «Сандэнс»

В США объявлены лауреаты 45-го фестиваля независимого кино «Сандэнс». Фестиваль стартовал в американском штате Юта 19 января.
Гран-при фестиваля завоевала картина А.В. Рокуэлл «Тысяча и одна». Остросюжетная драма рассказывает о неблагополучной матери-одиночке, которая крадет своего сына из-под опеки.
Приз в номинации «Режиссер драматического фильма» получил Синг Джей Ли за фильм «Случайно сбежавший водитель». В категории «Сценарий драматического фильма» премию получила Марьям Кешаварц («Персидская версия»). Картина Кешаварц также получила приз зрительских симпатий.
Актерский приз достался Лио Мехиэль («Болван»), а специальный приз вручили актерскому ансамблью фильма «Театральный лагерь».
Гран-при в номинации «Драматический фильм» (мировое кино) получила картина «Задира» режиссера Шарлотты Риган. Гран-при в категории «Документальный фильм» достался ленте «Полет на Марс: Проект Никки Джованни» режиссеров Джо Брюстера и Мишель Стефенсон.
Спецприз за креативное видение вручили создателям фильма «Журнальные мечты», а приз им. Альфреда П. Слоуна за лучший фильм о технологиях или науке картине «Капсульное поколение» режиссера Софи Бартез.
Фото: кадр из фильма «Полет на Марс: Проект Никки Джованни»/festival.sundance.org