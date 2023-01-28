Рэпера Канье Уэста обвинили в нападении на фанатку

Инцидент произошел 26 января 2023 года после того, как рэпер побывал на спортивной игре с участием его дочери Норт. Музыкант увидел женщину, снимавшую его на телефон, когда он шел к машине.Поклонница проигнорировала просьбу знаменитости прекратить съемку, после чего Уэст выхватил смартфон из рук женщины и разбил его об землю.Фанатка объяснила свои действия тем, что Уэст как звезда должен быть готов к повышенному вниманию. В отношении рэпера выдвинуты обвинения в нападении и применении силы. Женщина написала заявление в полицию по факту случившегося.