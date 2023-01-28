«Союзмультфильм» выпустит в ноябре полнометражный фильм «Формула воды»

28.01.2023
Киностудия «Союзмультфильм» в ноябре 2023 года выпустит новый анимационный фильм «Формула воды», снятый на игровом движке Unreal Engine, передает ТАСС со ссылкой на директора производства студии Анну Морякову.
По словам Моряковой, в России практически никто не делает фильмов на игровом движке Unreal Engine.
«Собственно, "Формула воды" — это второй фильм, который мы делаем в такой технике», — рассказала Анна Морякова.
Первым фильмом студии в этой технике был фильм «Чинк — хвостатый детектив».
Ранее представители студии на питчинге Фонда кино показали рабочие материалы картины. Действие фильма разворачивается на постапокалиптической планете, практически полностью покрытой океаном. Запасы питьевой воды оказываются у криминального лидера, которому противостоит главная героиня.
Фото: Союзмультфильм/YouTube