Актер сериала «Очень странные дела» рассказал о съемках заключительного сезона





Американский актер Ноа Шнапп, известный по роли Уилла Байерса в сериале «Очень странные дела», рассказал о том, когда начнутся съемки пятого сезона проекта.



Во время прямого эфира в соцсети Шнапп рассказал, что съемки заключительного сезона «Очень странных дел» начнутся в мае этого года. Премьера нового сезона ожидается в первой половине 2024 года.



Ранее стало известно, что в сентябре 2022 года сценаристы проекта братья Даффер завершили написание сценария финального сезона, а в ноябре представили название первой серии. По словам сценаристов, новые эпизоды будут тонально напоминать первый сезон проекта.



Сериал «Очень странные дела» в минувшем году вышел в лидеры по просмотрам среди проектов стриминг-сервисов.









Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»