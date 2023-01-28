Фронтмен Little Big Прусикин* поблагодарил за включение в иноагенты





Лидер группы Little Big Илья Прусикин* отреагировал на включение его в список иноагентов в России.





В соцсетях артист поблагодарил всех «за поздравления».



«Я благодарен тем, кто поддерживал, голосовал за меня и ставил 100 баллов (или как они дают иноагентов?). У меня, как и у агента 007, есть очень опасные агентские приблуды — совесть», — написал Прусикин.





Музыкант добавил, что не согласен со спецоперацией России на Украине.



В минувшую пятницу, 27 января, Минюст включил Илью Прусикина в список физлиц-иноагентов. В этот список, помимо Прусикина, включены также президент Объелдинения буддистов Калмыкии Омбадыков Эрдни-Басан, акционистка и поэтесса Дарья Серенко, татарский правозащитник Рафис Кашапов. Ранее в список была включена певица Монеточка (Елизавета Гырдымова).





Группа Little Big покинула Россию летом 2022 года. Музыканты отменили тур по России и начали выступать за рубежом.













*Илья Прусикин включен в список физлиц-иноагентов Минюстом 27 января 2022 года.









Фото: кадр из клипа Little Big/YouTube