Amazon приобрела права на экранизацию игры Tomb Rider

28.01.2023

Amazon приобрела права на экранизацию игры Tomb Rider

Американская компания Amazon приобрела права на экранизацию видеоигры Tomb Raider, передает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что для покупки прав на создание полнометражного фильма Amazon объединилась с DJ2 Entertainment.

По информации источников издания, в планах студии — создание мира Tomb Raider, в котором видеоигра будет взаимосвязана с телесериалом и фильмом.

Ожидается, что новый проект станет одним из крупнейших в истории Amazon после сериала «Властелина колец», права на который обошлись технологическому гиганту в 250 млн долларов.



Фото: кадр из видеоигры Tomb Rider