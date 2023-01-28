Скончалась актриса драмы «Королева» Сильвия Симс





В Великобритании скончалась актриса Сильвия Симс, известная по роли матери королевы Елизаветы II в драме «Королева». Актриса скончалась на 90-м году жизни, передает Би-би-си со ссылкой на сообщение близких артистки.





Сильвия Симс родилась в Лондоне в 1934 году. За фильм с ее участием «Женщина в халате» 1957 года актриса была номинирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучшая британская актриса». Артистка также выдвигалась на премию за фильмы «На этой улице нет деревьев» и «Финиковая косточка».





Сильвия Симс снималась в телесериалах, она запомнилась зрителю по ролям в фильмах «Тэтчер: Последние дни», «Жертва», «Трудный путь в Александрию».













Фото: кадр из фильма «Королева»











