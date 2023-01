HBO продлила сериал по игре The Last of Us на второй сезон

Американская платформа HBO продлила сериал по компьютерной игре The Last of Us на второй сезон.



Первые серии проекта «Одни из нас» получили большой отклик у зрителей. Две первые серии проекта посмотрели более 15 миллионов пользователей.



Исполнительный продюсер шоу Нил Дракман признался, что ошеломлен тем, как много людей прониклись рассказом о путешествии Джоэла и Элли.



События в фильме происходят в разгар страшной эпидемии, когда человечество столкнулось с распространением грибка, превращающего носителей в зомби. Надеждой человечества становится девочка, которая имеет иммунитет к заболеванию. Главные роли в проекте сыграли Белла Рэмси и Педро Пакаль.



Дата релиза второго сезона проекта не сообщается.









Фото: кадр из фильма «Одни из нас»