В Москве вручили кинопремию «Золотой орел»





В Москве прошла церемония вручения премии «Золотой орел». Мероприятие прошло 27 января в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».



Триумфатором церемонии по числу номинаций стала картина «Чемпион мира». Картина получила премию как лучший фильм. Актер проекта Иван Янковский получил «Золотой орел» за лучшую мужскую роль. Фильм также отмечен наградой за лучшую режиссуру, музыку и операторскую работу.



Приз за лучшую женскую роль достался Ирине Старшенбаум за роль в фильме «Здоровый человек». Проект получил также приз а лучший сценарий.



Лучшей актрисой сериала стала Анна Михалкова («Алиса не может ждать»). Никита Ефремов получил награду за фильм «Нулевой пациент». Лучшим сериалом признан проект «Художник». Обладателями «Золотого орла» стали также продюсер Антон Златопольский («Художник) и режиссер Тимур Аплатов («Художник»).



Создатели фильма «Однажды в пустыне» получили «Золотого орла» за лучший монтаж и визуальные эффекты.



Приз за лучшую женскую роль на телевидении получила Юлия Хлынина («Елизавета»). Евгений Стычкин получил приз за лучшую мужскую роль на телевидении («Алиби»).



Картина «Сердце Пармы» отмечена наградой в номинациях за лучшую звукорежиссуру, костюмы, работу художника-постановщика. Лучшим актером второго плана стал Евгений Миронов («Сердце Пармы»). Дарья Балабанова получила статуэтку как лучшая актриса второго плана («Здоровый человек»).

Лучшей неигровой лентой признана «Фаза Луны». Среди анимационных фильмов обладателем премии стал проект «Финник». Приз за лучшую короткометражку достался Татьяне Жуковой («А»).













Фото: скриншот видео канала Александр Пугачев/YouTube