Ушел из жизни бывший солист ГАБТ Николай Низиенко

Ушел из жизни бывший солист ГАБТ Николай Низиенко

27.01.2023


Скончался бывший солист оперной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Николай Низиенко. Артист скончался на 76-м году жизни, передает Telegram-канал ГАБТ.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 76-м году жизни скончался солист оперной труппы Большого театра (1979-2003), заслуженный артист России Николай Филиппович Низиенко», — говорится в сообщении.

В театре рассказали, что Николай Низиенко скончался 26 января 2023 года. Причины смерти артиста не указаны.

В Большом театре Николай Низиенко исполнял басовые партии в постановках «Борис Годунов», «Садко», «Тоска», «Трубадур», «Князь Игорь» и других операх.

Прощание с артистом пройдет 28 января в 9:45 в морге московской больницы № 76. Похоронят артиста в деревне Ченцово Заокского района Тульской области.


Фото:t.me/bolshoi_theatre