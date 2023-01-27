Ушел из жизни бывший солист ГАБТ Николай Низиенко





Скончался бывший солист оперной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Николай Низиенко. Артист скончался на 76-м году жизни, передает Telegram-канал ГАБТ.



«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 76-м году жизни скончался солист оперной труппы Большого театра (1979-2003), заслуженный артист России Николай Филиппович Низиенко», — говорится в сообщении.



В театре рассказали, что Николай Низиенко скончался 26 января 2023 года. Причины смерти артиста не указаны.



В Большом театре Николай Низиенко исполнял басовые партии в постановках «Борис Годунов», «Садко», «Тоска», «Трубадур», «Князь Игорь» и других операх.



Прощание с артистом пройдет 28 января в 9:45 в морге московской больницы № 76. Похоронят артиста в деревне Ченцово Заокского района Тульской области.









Фото:t.me/bolshoi_theatre