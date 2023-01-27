В Москве отреставрируют старейший кинотеатр «Ударник»

Сообщается, что помещение кинотеатра «Ударник», объекта культурного наследия регионального значения, будет отреставрировано как фестивальный и премьерный кинотеатр. Руководителем кинотеатра назначена экс-глава департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко.По словам руководителя, восстановительные работы начнутся в 2023 году. В настоящее время ведется проектирование, к концу 2023 года ожидается получить разрешение на строительство. Реставрационные работы займут не менее четырех лет.После реставрации в кинотеатре разместят несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных мероприятий. На крыше здания расположатся открытая терраса и смотровая площадка.