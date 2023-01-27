В России выйдет в прокат первый российско-ливанский фильм «Гнев»





В России 2 февраля выйдет в прокат первый российско-ливанский фильм «Гнев» режиссера Марии Сурае, передает ТАСС.



Картина рассказывает историю жительницы Ливана Иды, которая переезжает учиться и работать из деревушки в большой город. В Бейруте героиня встречает француза, который делает девушке предложение, однако отношения пары оборачиваются неожиданной стороной.



Фильм «Гнев» — первая режиссерская работа продюсера Марии Сурае. Картина была высоко оценена на международных фестивалях.



По словам режиссера, картина снималась в течение 10 месяцев в период пандемии коронавируса.



«Я не знала, доснимем ли мы фильм... каждый день что-то происходило. Я предполагала, что дебют будет снимать сложно, но не до такой же степени. Почти каждый день мы сдавали тесты на COVID-19, особенно перед съемками в тюрьме: нас могли не пустить, если бы выявился хоть один заболевший. А потом взрыв — разнесло целый район, где была наша основная локация, пришлось отстраивать заново, мы потеряли и время, и деньги. То, что мы закончили и никто не пострадал, — это чудо, это, как говорится, магия кино!» — рассказала режиссер.





Премьерные и специальные показы картины «Гнев» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе.









Фото: скриншот видео Киноафиша/YouTube