Здание кавалерийского училища в Петербурге преобразуют в школу





В Санкт-Петербурге здание Николаевского кавалерийского училища XIX века будет преобразовано в школу на тысячу мест, передает пресс-служба Главгосэкспертизы России.



К основному зданию училища планируется пристроить спортивный блок с бассейном и спорталом. Общая площадь учебного заведения составит 20428,39 кв.м.



Проект предусматривает также оборудование спортивной и хозяйственной зон, мест для отдыха, входа с гардеробом и охраной, учебных классов, столовой,

библиотеки, актового зала и медицинского кабинета.



Николаевское кавалерийское училище открылось в 1823 году по предложению великого князя Николая Павловича. Училище было закрыто в 1918 году. Среди выпускников училища был Михаил Лермонтов.



После революции в здании в разные периоды размещались детский сад, типография, больница и другие организации.









Фото: Константин Кудинов CC BY-SA 3.0