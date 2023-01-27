В Иркутске учредят кинопремию имени Леонида Гайдая

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, в 2023 году исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая, и власти планируют учредить областную премию его имени в области кинематографии.Вручение премии состоится в декабре 2023 года, когда будут подведены итоги юбилейного года.В январе в Иркутске также состоится вручение премии имени Леонида Гайдая молодым кинорежиссерам от Союза кинематографистов России.В регионе в 2023 году запланирован ряд юбилейных мероприятий. В их числе интерактивная выставка, гости которой смогут проследить пути создания фильмов режиссера.