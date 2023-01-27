В Иркутске учредят кинопремию имени Леонида Гайдая

Американская платформа HBO назвала дату выхода четвертого сезона драмы «Наследники».
В Иркутской области в 2023 году учредят премию в области кинематографии имени Леонида Гайдая, переда...
Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу о скифском золоте 15 сентября, передает ТАСС...
Определен лонг-лист номинантов первой премии Art, Science & Technology Award (ASTA), сообщает пр...
В Якутии в 2023 году планируют провести международный кинофестиваль, сообщил министр культуры и духо...
Американская платформа HBO назвала дату выхода четвертого сезона драмы «Наследники».
В Иркутской области в 2023 году учредят премию в области кинематографии имени Леонида Гайдая, переда...
Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу о скифском золоте 15 сентября, передает ТАСС...
Определен лонг-лист номинантов первой премии Art, Science & Technology Award (ASTA), сообщает пр...
В Якутии в 2023 году планируют провести международный кинофестиваль, сообщил министр культуры и духо...
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) пригласил школьни...
Российский кинорежиссер и актер Никита Михалков сообщил о скором выходе на сцену. Об этом Михалков н...
Балетной премьерой 2023 года в Софийском театре оперы и балета 27 января станет постановка «Анна Кар...
На территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Псковском районе появится инт...
Американский телеканал Fox продлил проекты «Симпсоны», «Закусочная Боба» и «Гриффины, передает Var...
Вышел трейлер биографического сериала об актрисе Фаине Раневской «Раневская». Главные роли в проекте...
Музейный город ВДНХ в 2022 году посетили 2 миллиона человек. Об этом рассказала заместитель мэра Мос...
В музеях ЛНР и ДНР покажут выставку Музея Победы о блокаде Ленинграда, передает пресс-служба учрежде...
Автор «Достучаться до небес» Томас Ян вступил в конфликт с российской кинокомпанией N Films. Режиссе...
В Telegram появился отрывок нового фильма Брэндона Кроненберга «Бескрайний бассейн». В мировой прока...
Режиссер Александр Невский написал в Twitter пост, в котором обвинил российскую киноиндустрию в безз...
Драма «Больше чем никогда» Эмили Атеф выйдет в российский прокат 9 февраля. Главную и последнюю св...
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Триумф джаза», сообщают организаторы мероприятия.
В российский прокат вышел фильм «Крушение» с Джерардом Батлером в главной роли. Режиссером картины в...
Министерство культуры России с 1 сентября 2023 года учреждает стипендии имени И.А. Антоновой и Е.Ф. ...
27.01.2023