Решение по делу о скифском золоте могут вынести в сентябре 2023 года

На указанную дату назначено вынесение решения по делу в предварительном порядке. Неопределенная ситуация с коллекцией скифского золота возникла после присоединения Крыма к России. Скифское золото — коллекция более чем из 2 тысяч предметов — экспонировалось на выставке в Музее Алларда Пирсона вАмстердаме «Крым: золото и секреты Черного моря». Права на вывезенные с полуострова экспонаты заявили как крымские музеи, так и Украина.Из-за спорной ситуации процедура передачи ценностей была приостановлена до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что экспонаты выставки должны быть переданы Украине. Российская сторона тогда подала кассационную жалобу на решение в Верховный суд Нидерландов.