Решение по делу о скифском золоте могут вынести в сентябре 2023 года

27.01.2023
Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу о скифском золоте 15 сентября, передает ТАСС.
На указанную дату назначено вынесение решения по делу в предварительном порядке. Неопределенная ситуация с коллекцией скифского золота возникла после присоединения Крыма к России. Скифское золото — коллекция более чем из 2 тысяч предметов — экспонировалось на выставке в Музее Алларда Пирсона в
Амстердаме «Крым: золото и секреты Черного моря». Права на вывезенные с полуострова экспонаты заявили как крымские музеи, так и Украина.
Из-за спорной ситуации процедура передачи ценностей была приостановлена до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.
В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что экспонаты выставки должны быть переданы Украине. Российская сторона тогда подала кассационную жалобу на решение в Верховный суд Нидерландов.
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