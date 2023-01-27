Первая премия ASTA утвердила лонг-лист номинантов





Определен лонг-лист номинантов первой премии Art, Science & Technology Award (ASTA), сообщает пресс-служба конкурса.



Премия в области научно-технологического искусства вручается молодым художникам, ученым, инженерам, работающим над междисциплинарными арт-проектами. Главной задачей премии организаторы ставят выявление и поддержку студентов и выпускников российских вузов, работающих в области art, science & technology.



Премия ASTA в 2023 году будет вручена впервые. На соискание премии принимались готовые арт-проекты, созданные в 2020-2022 годах. Всего на конкурс поступило более 170 заявок. Победителей определят в нескольких номинациях: «искусственный интеллект», «перфоманс», VR / AR, «нейротехнологическое искусство», «биоарт», «робототехническое искусство» и «медиаискусство».



Церемония вручения премии пройдет в Москве 6 февраля.









Фото: пресс-служба ASTA