В Якутии возродят отмененный из-за пандемии кинофестиваль

27.01.2023

В Якутии возродят отмененный из-за пандемии кинофестиваль

В Якутии в 2023 году планируют провести международный кинофестиваль, сообщил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, передает ТАСС.

Юрий Куприянов напомнил, что Якутский международный кинофестиваль проводился в течение трех лет. В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса.

«Собираемся собрать силы, ресурсы, возможных участников, чтобы продолжить эту хорошую традицию. В этом году мы постараемся провести в новом формате наш фестиваль кино», — приводит агентство слова Куприянова.

В 2020 году смотр фильмов-участников VI Якутского международного кинофестиваля проводился онлайн. На участие в основном конкурсе смотра тогда подали заявки свыше 900 участников из 40 стран.


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