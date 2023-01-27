В Якутии возродят отмененный из-за пандемии кинофестиваль

Юрий Куприянов напомнил, что Якутский международный кинофестиваль проводился в течение трех лет. В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии коронавируса.«Собираемся собрать силы, ресурсы, возможных участников, чтобы продолжить эту хорошую традицию. В этом году мы постараемся провести в новом формате наш фестиваль кино», — приводит агентство слова Куприянова.В 2020 году смотр фильмов-участников VI Якутского международного кинофестиваля проводился онлайн. На участие в основном конкурсе смотра тогда подали заявки свыше 900 участников из 40 стран.