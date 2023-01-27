Росреестр открыл прием заявок на детский конкурс «Карта моего будущего мира»





Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) приглашает школьников поучаствовать в российском этапе международного конкурса детской карты мира имени Барбары Печеник, передает пресс-служба ведомства в пятницу, 27 января.



Конкурс проводится Международной картографической ассоциацией. Тема конкурса — «Карта моего будущего мира».









Победители конкурса будут выбраны в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет. Российский этап конкурса стартовал 25 января и продлится до 25 марта 2023 года. Для участия в конкурсе ребятам нужно ознакомиться с требованиями к работам, сфотографировать свою «карту будущего мира» и отправить на [email protected] до 25 марта 2023 года.Победители конкурса будут выбраны в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет. Российский этап конкурса стартовал 25 января и продлится до 25 марта 2023 года.



Результаты российского этапа конкурса будут объявлены 7 апреля 2023 года. Победителей конкурса назовут в августе 2023 года на Международной картографической конференции в Кейптауне.









Фото: t.me/rosreestr_news