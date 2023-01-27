Интерактивная композиция появится на территории комплекса «Александр Невский с дружиной»





На территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Псковском районе появится интерактивная композиция, рассказывающая об Александре Невском и Ледовом побоище, передает пресс-служба Минкультуры России.



Вопросы создания музейно-выставочного комплекса в Псковском районе обсудили на встрече министр культуры России Ольга Любимова и митрополит Псковский и Порховский Тихон.



Глава Патриаршего совета по культуре владыка Тихон сообщил, что на данный момент уже созданы диорама и ряд картин, посвященных Александру Невскому, которые могут стать частью интерактивной композиции. В планах также создание молодежного лагеря в стилистике полководца.



Участники встречи также обсудили создание мемориала в месте рождения княгини Ольги и князя Владимира в поселке Выбуты Псковского района, создание музейного квартала в Печорах.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России