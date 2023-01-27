Мультсериал «Симпсоны» продлят на рекордные 35 и 36 сезоны

Американский телеканал Fox продлил проекты «Симпсоны», «Закусочная Боба» и «Гриффины, передает Var...
Вышел трейлер биографического сериала об актрисе Фаине Раневской «Раневская». Главные роли в проекте...
Музей ВДНХ в 2022 году посетили 2 миллиона человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Натал...
В музеях ЛНР и ДНР покажут выставку Музея Победы о блокаде Ленинграда, передает пресс-служба учрежде...
Автор «Достучаться до небес» Томас Ян вступил в конфликт с российской кинокомпанией N Films. Режиссе...
Американский телеканал Fox продлил проекты «Симпсоны», «Закусочная Боба» и «Гриффины, передает Var...
Вышел трейлер биографического сериала об актрисе Фаине Раневской «Раневская». Главные роли в проекте...
Музей ВДНХ в 2022 году посетили 2 миллиона человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Натал...
В музеях ЛНР и ДНР покажут выставку Музея Победы о блокаде Ленинграда, передает пресс-служба учрежде...
Автор «Достучаться до небес» Томас Ян вступил в конфликт с российской кинокомпанией N Films. Режиссе...
В Telegram появился отрывок нового фильма Брэндона Кроненберга «Бескрайний бассейн». В мировой прока...
Режиссер Александр Невский написал в Twitter пост, в котором обвинил российскую киноиндустрию в безз...
Драма «Больше чем никогда» Эмили Атеф выйдет в российский прокат 9 февраля. Главную и последнюю св...
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Триумф джаза», сообщают организаторы мероприятия.
В российский прокат вышел фильм «Крушение» с Джерардом Батлером в главной роли. Режиссером картины в...
Министерство культуры России с 1 сентября 2023 года учреждает стипендии имени И.А. Антоновой и Е.Ф. ...
ХХIX фестиваль «Золотая маска» в Москве откроется новой программой «Мастер». Программа стартует 5 фе...
Министерство культуры России наделили полномочиями по реализации государственной политики и норматив...
В Сети появилась русскоязычная версия трейлера скандального хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» режис...
Организаторы Международного конкурса музыкантов имени королевы Сони в Норвегии ввели запрет на участ...
Депутат Дмитрий Кузнецов обратился в прокуратуру из-за использования в школьных методических материа...
Вдову российского певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщ...
Немецкий актер и кинорежиссер Томас Ян взял деньги у российских кинопроизводителей, однако не выполн...
В Москве для школьников и студентов пройдут специальные показы рок-оратории «Черный январь. Прощеное...
26 января в афишах российских кинотеатров появилась картина по книге Le grand marine Катрин Пулэн,...
27.01.2023