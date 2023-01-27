Мультсериал «Симпсоны» продлят на рекордные 35 и 36 сезоны





Американский телеканал Fox продлил проекты «Симпсоны», «Закусочная Боба» и «Гриффины, передает Variety.



Сообщается, что мультсериалы продлены еще на два сезона. Таким образом «Закусочная Боба» получит 14 и 15 сезоны, «Гриффинов» продлят на 22 и 23 сезон, а «Симпсоны» получат рекордные 35 и 36 сезоны.



По словам президента Fox Entertainment Майкла Торна, три с лишним десятилетия «Симпсонов», более двух десятков лет «Гриффинов» и более десяти лет «Закусоной Боба» доказывают «несокрушимую силу анимационного жанра» и «бесконечную симпатию фанатов к этим возмутительно смешным комедиям».









Фото: кадр из сериала «Симпсоны»