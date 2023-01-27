В музеях Донбасса покажут выставку Музея Победы о блокаде Ленинграда





В музеях ЛНР и ДНР покажут выставку Музея Победы о блокаде Ленинграда, передает пресс-служба учреждения.



Выставка «Искра надежды» будет представлена в Донецком республиканском краеведческом музее, Художественном музее «Арт-Донбасс» Донецка, Краснодонском ордена Дружбы народов музее «Молодая гвардия».



Мультимедийный проект «Искра надежды» — совместный проект Музея Победы и Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Выставка посвящена операции «Искра», в ходе которой 18 января 1943 года было прорвано кольцо блокады. В экспозиции представлено около 150 оцифрованных материалов — фотографии, документы, плакаты, рисунки фронтовых художников, сюжеты диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» и другое.



Выставка создана в рамках акции «Территория Победы», участниками которой являются более 70 музеев.









Фото: пресс-служба Музея Победы