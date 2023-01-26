Опубликован отрывок нового фильма Кроненберга «Бескрайний бассейн»





В Telegram появился отрывок нового фильма Брэндона Кроненберга «Бескрайний бассейн». В мировой прокат фантастический триллер выходит 21 января.





Влюбленная пара беззаботно отдыхает в курорте на берегу моря. Безоблачное небо омрачается густыми тучами после неожиданной смерти, произошедшей на пляже.





Главные роли в фильме «Бескрайний бассейн» играют Миа Гот, Александр Скарсгард, Клеопатра Коулмэн, Томас Кречман, Аманда Бругел и другие актеры.





В российский прокат фильм Кроненберга не выйдет из-за санкций.









Фото: кадр из фильма «Бескрайний бассейн»