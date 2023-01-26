Александр Невский обвинил российскую киноиндустрию в беззаконии





Режиссер Александр Невский написал в Twitter пост, в котором обвинил российскую киноиндустрию в беззаконии. Актер и режиссер обвинил неназванные компании в воровстве своего нового фильма «Нападение на Рио Браво».





«Я знаю, что в РФ украли и "выпустили" мой новый фильм... Беззаконие в России теперь царит и в киноиндустрии», — написал Невский.





Он также добавил к списку обвинений показ в некоторых кинотеатрах пиратской версии фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь дракона». Невский заключил, что такие действия вызывают у него «сожаление и брезгливость».





Вестерн «Нападение на Рио Браво» некоторое время входил в топ-250 лучших фильмов всех времен по версии «Кинопоиска». Некоторое время оценка фильма на портале держалась на отметке 9,4 баллов из 10 возможных.





В настоящий момент на карточке фильма Невского оценка отсутствует. Из топа вестерн также пропал.





В мировой прокат фильм «Нападение на Рио Браво» вышел 13 января. Главные роли в вестерне сыграли Александр Невский, Оливье Грюнер, Джо Корнет, Маттиас Хьюз, Натали Денис Шперл и другие актеры. В российский прокат фильм не выйдет из-за санкций.









Фото: кадр из фильма «Нападение на Рио Браво»