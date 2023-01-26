Драма Эмили Атеф «Больше чем никогда» выйдет в прокат 9 февраля

26.01.2023


Драма «Больше чем никогда» Эмили Атеф выйдет в российский прокат 9 февраля. Главную и последнюю свою роль в ней сыграл Гаспар Ульель.

Актер погиб 19 января в аварии на горнолыжном курорте. Ульелю было 37 лет. 

В фильме идет рассказ о супругах среднего возраста, жизнь которых переворачивается с ног на голову. У супруги находят редкое заболевание. В поисках чудесного излечения героиня отправляется в Норвегию, а ее муж едет следом за ней, чтобы вернуть их отношения.

Премьера фильма «Больше чем никогда» состоялась на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». В драме также снялись Вики Крипс, Бьёрн Флоберг, Софи Ланжевен, Валери Бодсон и другие актеры.


Фото: кадр из фильма «Больше чем никогда»