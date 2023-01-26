В Москве в 23-й раз пройдет фестиваль «Триумф Джаза»





В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Триумф джаза», сообщают организаторы мероприятия.



Фестиваль, созданный саксофонистом Игорем Бутманом, пройдет в Московском международном Доме музыки с 10 по 12 марта.



Участниками 23-го фестиваля станут Московский джазовый оркестр, Сергей Жилин и «Фонограф-джаз-бэнд», Хибла Герзмава, Петр Востоков, Олег Аккуратов, Дмитрий Маликов, Fantine, LRK Trio.



Концерты в рамках фестиваля пройдут в Светлановском зале ММДМ.



После трех концертов в Москве фестиваль продолжится в Санкт-Петербурге, где 13 марта пройдет финальный концерт. Гости услышат «Pianomaniя Jazz» Дмитрия Маликова и выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.









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