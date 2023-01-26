В Москве в 23-й раз пройдет фестиваль «Триумф Джаза»

В Москве в 23-й раз пройдет фестиваль «Триумф Джаза»

26.01.2023


В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Триумф джаза», сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль, созданный саксофонистом Игорем Бутманом, пройдет в Московском международном Доме музыки с 10 по 12 марта.

Участниками 23-го фестиваля станут Московский джазовый оркестр, Сергей Жилин и «Фонограф-джаз-бэнд», Хибла Герзмава, Петр Востоков, Олег Аккуратов, Дмитрий Маликов, Fantine, LRK Trio.

Концерты в рамках фестиваля пройдут в Светлановском зале ММДМ.

После трех концертов в Москве фестиваль продолжится в Санкт-Петербурге, где 13 марта пройдет финальный концерт. Гости услышат «Pianomaniя Jazz» Дмитрия Маликова и выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана.


Фото: Pixabay.com