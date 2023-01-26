В России вышел в прокат триллер «Крушение» с Джерардом Батлером





В российский прокат вышел фильм «Крушение» с Джерардом Батлером в главной роли. Режиссером картины выступил Жан-Франсуа Рише.



Главный герой фильма в исполнении Джерарда Батлера — пилот пассажирского самолета Броди Торранс, который должен перевезти опасного преступника Луи Гаспара (Майк Колтер). Самолет терпит крушение на затерянных островах. Выжившие пассажиры оказываются в заложниках у местных бандитов. Для того, чтобы оказать людям помощь, Торранс объединяется с Гаспаром.



В актерский состав триллера также вошли Йосон Ан, Даниэлла Пинеда, Пол Бен-Виктор, Реми Аделеке, Джоуи Слотник, Кларо де лос Рейес, Тони Голдуин и другие.

















Фото: скриншот видео Central Partnership/YouTube