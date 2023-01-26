Для студентов творческих вузов учредили новые стипендии

26.01.2023

Для студентов творческих вузов учредили новые стипендии

Министерство культуры России с 1 сентября 2023 года учреждает стипендии имени И.А. Антоновой и Е.Ф. Гнесиной для студентов творческих вузов, передает агентство «Интерфакс».

«Размер новых стипендий составит по 15 тысяч рублей в месяц каждая», — заявила министр культуры России Ольга Любимова.

Глава ведомства добавила, что претендовать на стипендию И.А. Антоновой смогут студенты, обучающиеся по направлениям «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и «История искусств», а стипендию имени Е.Ф. Гнесиной смогут получать учащиеся направлений «Музыкальное искусство».

В новом учебном году новые стипендии будут получать 24 студента творческих вузов. Соответствующие постановления должны быть утверждены правительством.


Фото: пресс-служба Министерства культуры России