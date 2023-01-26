«Золотая маска» откроется новой программой «Мастер»





ХХIX фестиваль «Золотая маска» в Москве откроется новой программой «Мастер». Программа стартует 5 февраля, передает пресс-служба смотра.



В рамках программы состоится премьера спектакля «Чайка» в постановке Льва Додина.



«Фестиваль откроется 5 февраля новой программой "Мастер", которая представит премьеру текущего театрального сезона — "Чайку" в постановке Льва Додина», — сообщили в пресс-службе.



Помимо конкурсной программы, в рамках фестиваля пройдут внеконкурсные программы «Маска плюс», «Детский weekend», «Золотая маска в кино», «Золотая маска online», «Theatrum».



В конкурсной программе «Золотой маски» в этом году примут участие 50 театров из разных российских городов. Победителей конкурса объявят на церемонии вручения премии 22 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко













Фото: Golden Mask Festival/YouTube