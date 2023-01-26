Музыкальный конкурс в Норвегии запретил к участию артистов из России и Белоруссии

26.01.2023

Музыкальный конкурс в Норвегии запретил к участию артистов из России и Белоруссии

Организаторы Международного конкурса музыкантов имени королевы Сони в Норвегии ввели запрет на участие в мероприятии для исполнителей с гражданством России и Белоруссии.

Соответствующее заявление организаторы конкурса опубликовали в соцсетях.

Сообщается, что запретом на участие в конкурсе участников из России и Белоруссии организаторы выражают солидарность с Украиной и ее гражданами.

Международный конкурс музыкантов имени королевы Сони проводится каждые два года. В этом году смотр пройдет с 15 по 26 августа.

Конкурс проводится в Осло с 1988 года. На конкурсе 2021 года победу одержала российская вокалистка, артистка Молодежной оперной программы Большого театра Мария Мотолыгина.


Фото: Pixabay.com