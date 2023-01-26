Вдову Иосифа Кобзона госпитализировали из-за проблем с сердцем





Вдову российского певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщает Telegram-канал «112».



По информации канала, вдова артиста почувствовала себя плохо несколько дней назад. Родственники Кобзона обратились за помощью врачей. 72-летнюю Нелли Кобзон госпитализировали в отделение хирургического лечения.



Иосиф Кобзон ушел из жизни на 81-м году жизни 30 августа 2018 года. В Оружейном переулке Москвы 9 сентября 2022 года певцу открыли памятник.









Фото: скриншот видео телеканала Культура/YouTube