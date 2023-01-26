



Немецкий актер и кинорежиссер Томас Ян получил деньги от российских кинопроизводителей, однако не выполнил своих обязательств по контракту, пишет «Кино и кинобизнес».



Сообщается, что режиссер фильма «Достучаться до небес» получил многомиллионный гонорар за съемки фильма «Шпион», но к процессу производства фильма не приступил. Деньги при этом Ян не вернул.



Издание сообщает, что производство картины о советском разведчике стартовало еще в 2020 году. Съемки проходили в Латвии, Германии и России, однако с наступлением пандемии процесс производства картины был приостановлен, а к 2022 году сотрудничество с западными коллегами закончилось. Сообщается, что режиссер фильма «Достучаться до небес» получил многомиллионный гонорар за съемки фильма «Шпион», но к процессу производства фильма не приступил. Деньги при этом Ян не вернул.Издание сообщает, что производство картины о советском разведчике стартовало еще в 2020 году. Съемки проходили в Латвии, Германии и России, однако с наступлением пандемии процесс производства картины был приостановлен, а к 2022 году сотрудничество с западными коллегами закончилось.





Томаса Яна стали обвинять в сотрудничестве с Россией. Он расторг контракты с российскими продюсерами и попросил убрать свое имя из проекта. Вместе с тем, отмечает издание, режиссеру был выдан многомиллионный аванс, который Ян не вернул.









Фото: Olaf Kosinsky - Own work, CC BY-SA 3.0 de























