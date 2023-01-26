К 80-летию подвига молодогвардейцев состоится показ рок-оратории «Черный январь. Прощеное воскресенье»





В Москве для школьников и студентов пройдут специальные показы рок-оратории «Черный январь. Прощеное воскресенье», сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».



Показы рок-оратории пройдут 28 и 29 января в концертном зале «Москва», а также будут доступны онлайн на ресурсах Российского общества «Знание».



Сочинение создано по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» и посвящено деятельности подпольной антифашистской организации, образованной школьниками в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году исполняется 80 лет с момента казни участников «Молодой гвардии».





Сюжет рок-оратории основан на реальных событиях и повествует о героической деятельности и трагической гибели юных антифашистов «Молодой гвардии». Композитор постановки – народный артист ЛНР Юрий Дерский, поэт – заслуженный деятель искусств ЛНР Владимир Зайцев.





Зрителям, посетившим показы, подарят новое издание романа Александра Фадеева «Молодая гвардия».









Фото: скриншот видео /vk.com/znanierussia



