Дебютный фильм Динары Друкаровой «Лили и море» вышел в России

Сюжет сосредотачивается на Лили, приезжающей на Север, чтобы ловить рыбу. Она пополняет мужскую команду рыболовного судна, где никто не делает ей поблажек. Лили предстоит тяжелая работа и завоевание уважения экипажа.





Лента совместного производства четырех стран стала полнометражным режиссерским дебютом Друкаровой («Любовь», «Про уродов и людей»). Она же возглавила актерский ансамбль драмы, основанной на реальных событиях, а также участвовала в разработке сценария. Каст состоит из актеров разных стран, включая знакомого по сериалу «Ведьмак» Бьёдна Хлинура Харальдссона из Исландии, Сэма Лаувейка из Бельгии и др.



