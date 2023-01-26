Дебютный фильм Динары Друкаровой «Лили и море» вышел в России

26.01.2023

Дебютный фильм Динары Друкаровой «Лили и море» вышел в России
26 января в афишах российских кинотеатров появилась картина по книге Le grand marine Катрин Пулэн, сообщила «Культуромания».

Сюжет сосредотачивается на Лили, приезжающей на Север, чтобы ловить рыбу. Она пополняет мужскую команду рыболовного судна, где никто не делает ей поблажек. Лили предстоит тяжелая работа и завоевание уважения экипажа.

Лента совместного производства четырех стран стала полнометражным режиссерским дебютом Друкаровой («Любовь», «Про уродов и людей»). Она же возглавила актерский ансамбль драмы, основанной на реальных событиях, а также участвовала в разработке сценария. Каст состоит из актеров разных стран, включая знакомого по сериалу «Ведьмак» Бьёдна Хлинура Харальдссона из Исландии, Сэма Лаувейка из Бельгии и др.


Фото: кадр из фильма «Лили и море»