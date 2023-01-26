Дебютный фильм Динары Друкаровой «Лили и море» вышел в России

Вдову российского певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщ...
Немецкий актер и кинорежиссер Томас Ян взял деньги у российских кинопроизводителей, однако не выполн...
В Москве для школьников и студентов пройдут специальные показы рок-оратории «Черный январь. Прощеное...
26 января в афишах российских кинотеатров появилась картина по книге Le grand marine Катрин Пулэн,...
Фильмы франшиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» удалят из библиотеки онлайн-кинотеатра «КиноП...
Депутат Дмитрий Кузнецов обратился в прокуратуру из-за использования в школьных методических материа...
Вдову российского певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщ...
Немецкий актер и кинорежиссер Томас Ян взял деньги у российских кинопроизводителей, однако не выполн...
В Москве для школьников и студентов пройдут специальные показы рок-оратории «Черный январь. Прощеное...
26 января в афишах российских кинотеатров появилась картина по книге Le grand marine Катрин Пулэн,...
Фильмы франшиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» удалят из библиотеки онлайн-кинотеатра «КиноП...
Мариинский театр покажет оперу «Сельская честь» к 130-летию премьеры оперы в театре, передает пресс-...
Производством проекта занимается студия Media Whale из Екатеринбурга, говорится на ее странице во ...
30 января Pietarin suomenkielinen teatteri (PST) представит первую петербургскую премьеру в театре «...
Певец Ярослав Дронов выпустил видео на новую песню, к которой написал слова и музыку. Клип доступе...
27 января на Новой сцене пройдет вечер балетов на музыку Дмитрия Шостаковича, а в Концертном зале ...
Исполнитель роли повара Шапокляк хотел бы получить романтическую линию с продавщицей мороженого в ...
Новый оперный спектакль, совмещенный с пластикой, анонсировал главный режиссер Новосибирского теат...
Стриминг more.tv опубликовал на официальном ютьюб-канале ролик проекта, включающего короткометражк...
Памятной дате, отмечаемой 2 февраля, посвятят реконструкции, выставки, мультимедийные мероприятия, к...
Организаторы убрали Райан Киру Армстронг из списка претенденток на худшую женскую роль и ввели возра...
26 января в онлайн-кинотеатре состоялась премьера первого и второго эпизодов сериала Юлии Трофимовой...
9 февраля входной билет в Исторический музей в Москве будет на 50% дешевле, а праздничные мероприя...
29 января в Петербурге и Москве пройдут благотворительные показы ленты Дмитрия Давыдова в пользу орг...
Постановщик одного из самых страшных фильмов 2022 года заключил с кинокомпанией сделку на восьмизнач...
26.01.2023