«Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» удалят из библиотеки «КиноПоиска»

Сообщается, что фильмы будут удалены из списка доступных к просмотру лент после 31 января. По данным источников издания, у ряда крупных российских стриминговых платформ истекают контракты по библиотекам американских студий Disney и Warner Bros. Последняя в 2022 году заморозила выпуск новинок и лицензирование своих проектов в России.Фильмы указанных студий доступны в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск» благодаря сотрудничеству с сервисом «Амедиатека». Сервис пока не прокомментировал информацию об удалении фильмов.