«Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» удалят из библиотеки «КиноПоиска»

26.01.2023

«Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» удалят из библиотеки «КиноПоиска»

Фильмы франшиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» удалят из библиотеки онлайн-кинотеатра «КиноПоиск», передает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Сообщается, что фильмы будут удалены из списка доступных к просмотру лент после 31 января. По данным источников издания, у ряда крупных российских стриминговых платформ истекают контракты по библиотекам американских студий Disney и Warner Bros. Последняя в 2022 году заморозила выпуск новинок и лицензирование своих проектов в России.

Фильмы указанных студий доступны в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск» благодаря сотрудничеству с сервисом «Амедиатека». Сервис пока не прокомментировал информацию об удалении фильмов.


Фото: Pixabay.com