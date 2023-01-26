На Урале готовят сериал об Илье Муромце в жанре магического реализма

Производством проекта занимается студия Media Whale из Екатеринбурга, говорится на ее странице во «Вконтакте».





Автором сценария и продюсером выступает выпускник Школы кино Свердловской киностудии Давид Кашахи, режиссером — Николай Чебан. Идея родилась несколько лет назад. Сценарист и режиссер заметили, что в российском кино не хватает некомедийных проектов, основанных на былинах и сказках.





«Согласились, что история о богатырях в жанре магического реализма, снятая с уважением к культуре того времени, точно нашла бы своего зрителя», — рассказал он Свердловской киностудии.





Сейчас «Муромец» находится в стадии препродакшна. На Planeta.ru ведется сбор средств на реализацию проекта. Творческая команда консультируется с историками и пишет сценарий.





Фото: кадр из пилотной серии «Муромца»