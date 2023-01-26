Мариинский театр выпустит оперу «Сельская честь» в постановке Арно Бернара





Мариинский театр покажет оперу «Сельская честь» Пьетро Масканьи к 130-летию премьеры оперы в театре, передает пресс-служба учреждения.



Показ спектакля состоится 2 февраля на сцене Мариинского-2.



В опере в постановке Арно Бернара задействованы Екатерина Соловьева (Сантуцца), Роман Бурденко (Альфио), Дарья Рябоконь (Лола), Евгений Акимов (Туридду). Партию Сантуццы можно будет услышать также в исполнении Татьяны Сержан.



Режиссер Арно Бернар перенес действие оперы из сицилийской деревни в итальянский квартал Нью-Йорка 1920-х годов. По словам постановщика, итальянские эмигранты принесли в Новый Свет те же понятия о жизни и смерти, вере, чести, любви и судьбе, что были приняты на Сицилии в середине XIX века.

Постановка создана в фирменном кинематографическом стиле Бернара.



Опера «Сельская честь» в Мариинском театре впервые прозвучала в январе 1893 года. В следующий раз театр обратился к этой постановке в 2020 году.









Фото: Наташа Разина/Мариинский театр