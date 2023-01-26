Финский театр Санкт-Петербурга откроется «Молчанием»

30 января Pietarin suomenkielinen teatteri (PST) представит первую петербургскую премьеру в театре «Особняк», сообщается на странице площадки во «Вконтакте».





«Äänettömyys/Молчание» поставил Сеппо Кантерво (Сергей Пронин) по пьесе венгерского драматурга Милоша Хубаи. Спектакль на русском и финском языках дебютировал в Петрозаводске, где работает Национальный театр Карелии.





Постановка исследует тему идентичности коренных народов и ее сохранения. Главная героиня — единственная оставшаяся в живых носительница языка и культуры своего народа, приговоренная к казни. У нее остается одна ночь на спасение себя — и не только себя.





Театр планирует работать с классической и современной финской драматургией, организовывать лекции, семинары на двух языках и другие события. Первым этапом своей работы он называет лабораторию, стартовавшую 25 января. По ее итогам будут отобраны участники студии Финского театра для создания спектаклей и изучения языка.





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