Актер Оливье Сиу из «Чебурашки» выразил надежду на роман во втором фильме

Исполнитель роли повара Шапокляк хотел бы получить романтическую линию с продавщицей мороженого в продолжении «Чебурашки». Об этом он рассказал в интервью «Петербургскому дневнику».





По словам актера, он является поклонником советской анимации. Он не раз смотрел мультфильмы про Чебурашку вместе со своими детьми, а его любимый мультфильм — «Маугли». Советские мультфильмы не обманывают, в них страшные персонажи действительно вызывают страх, пояснил собеседник издания.





Сиу признался, что сначала считал «Чебурашку» рискованным проектом, поскольку россияне хорошо помнят мультфильмы Романа Качанова. Его сомнения развеялись, когда стало известно, что в роли крокодила Гены появится Сергей Гармаш. Сиу назвал коллегу «идеальным актером на эту роль». По его словам, авторам семейной ленты удалось «сохранить душу советского мультфильма».





Актер выразил надежду на то, что его персонаж будет в «Чебурашке 2». Также он поделился, что хочет, чтобы у повара завязался роман с продавщицей мороженого.





Фильм Дмитрия Дьяченко дебютировал 1 января. За три недели он побил все рекорды отечественного кинопроката, став самым кассовым и самым посещаемым проектом в стране. Бокс-офис ленты превысил 5 млрд рублей.





Фото: кадр из фильма «Чебурашка»