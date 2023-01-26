НОВАТ поставит новую версию «Алеко» к 150-летию Сергея Рахманинова

Новый оперный спектакль, совмещенный с пластикой, анонсировал главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев, передает ТАСС.





По его словам, в новой постановке планируется объединить оперу с балетом или современной хореографией. Спектакль пополнит репертуар театра и войдет во всероссийскую программу мероприятий к юбилею композитора. Премьера «Алеко» намечена на конец октября.





Весной и в начале лета НОВАТ представит четыре премьерных постановки: оперы «Дон Жуан» Моцарта, «Буратино» Андрея Семенова, «Сказка о рыбаке и рыбке», а также балет «Анюта» по рассказу Чехова.





В 2023-м в России проходит Год Рахманинова, посвященный 150-ю композитора, дирижера и пианиста. Праздничную программу открыл Мариинский театр в начале января.





Фото: Дмитрий Артемьев. CC BY-SA 3.0