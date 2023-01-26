Специальная программа подготовлена к 80-летию победы в Сталинградской битве

Памятной дате, отмечаемой 2 февраля, посвятят реконструкции, выставки, мультимедийные мероприятия, концерт и видеомост, сообщила пресс-служба Минкультуры России.





28 января в Волгограде клуб военно-исторической реконструкции «Сталинград Армия Дон» покажет эпизод операции «Кольцо» на южном склоне Мамаева кургана, когда советские войска полностью разделили 6-ю армию Вермахта.





29 января Музей кино в Москве покажет фильм «Дни и ночи» (1944) по повести К. Симонова о событиях 1942 года в Сталинграде. Киносеанс предварит открытие выставки, посвященной работе военных кинооператоров в Сталинграде. Экспозиция откроется 2 февраля.





31 января при поддержке ПФКИ стартует проект «Освобождение» музея-заповедника «Сталинградская битва» и РИА Новости. Он посвящен истории освобождения юго-запада СССР в годы войны. Фотовыставки в рамках проекта пройдут в разных городах страны.





В этот же день откроется Международный слет «Внуки Победы. Сталинград», который объединит прямых потомков солдат-участников Сталинградской битвы и «Волонтеров Победы».





Музей-заповедник «Сталинградская битва» и Центральный музей ВС РФ Минобороны России откроют выставку «Знамена Сталинградской Победы», рассказывающую о самых отличившихся в битве военных соединениях и частях. Посетители увидят подлинные знамена и копии знамен нескольких дивизий, обмундирование, вооружение, личные вещи и др. Многие экспонаты впервые представят публике. Также в музее-заповеднике будет работать выставка «История, ставшая музеем», которая расскажет о музеефикации исторического места пленения советскими военными штаба 6-й германской армии. На площади музея-панорамы «Сталинградская битва» откроют бюсты Сталина, Жукова и начальника генштаба Василевского. На Мамаевом кургане, Аллее Героев и железнодорожном вокзале Волгоград-1 покажут мультимедийные проекции о событиях и героях Сталинградской битвы.





В день 80-летия будет запущен проект «Сталинград — история Победы». Мультимедийные выставки расскажут об основных событиях и героях сражения. Они будут представлены в парках «Россия — моя история» в 24 городах.





2 февраля в Музее Победы в Москве стартует выставка «Ледяная петля Сталинграда», посвященная операции «Кольцо». Среди экспонатов будут вещи командовавшего операцией маршала Константина Рокоссовского.





В Волгограде в памятный день состоится торжественный концерт, посвященный защитникам города и погибшим при Сталинградской битве. Программу с участием симфонического оркестра, хоров, оперных певцов, звезд эстрады, актеров и других гостей сопроводят саунд-дизайн и видеоинсталляции с образами скульптур Мамаева кургана и Города-героя Волгограда.





В этот же город свяжет со столицей телемост Дома народного творчества имени Поленова, приуроченный к 80-летию окончания Сталинградского сражения и старту фестиваля «Салют Победы».





Также 2 февраля состоится презентация обновленной онлайн-версии «Книги Памяти», которая содержит более 330 тысяч установленных имен погибших бойцов





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ