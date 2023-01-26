«Золотая малина» извинилась перед 12-летней актрисой за номинацию

Организаторы убрали Райан Киру Армстронг из списка претенденток на худшую женскую роль и ввели возрастной ценз для номинантов. Об этом говорится в заявлении основателя Razzie Awards Джона Уилсона, которое приводит Variety.





Он назвал обоснованной критику в адрес номинации ребенка на антипремию и признал этот поступок бесчувственным. Уислон публично извинился перед Армстронг и выразил сожаления «о любой боли, которую она испытала в результате нашего выбора». Также он объявил о запрете номинировать людей младше 18 лет на «Раззи» в любых категориях. По словам Уилсона, премия не хочет «хоронить чью-то карьеру» и будет соответствовать своему же девизу «Принимай свое плохое».





На организаторов 43-й антипремии «Золотая малина» обрушилась волна критики после номинации актрисы из «Воспламеняющей взглядом», которой на момент съемок было 11 лет. Пользователи соцсетей осудили оргкомитет за неэтичное решение, указав на возможные риски травли ребенка. Также ему напомнили о номинации в 2000-м году 10-летнего Джейка Ллойда, сыгравшего Энакина Скайуокера в «Скрытой угрозе». Номинация стала еще одним грузом, обрушившимся на юного актера, который столкнулся с буллингом в школе и рабочими перегрузками. В итоге он ушел из кино.





Фото: скриншот анонса 43rd Razzie© Nominations / youtube