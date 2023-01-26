Драмеди «Я "любила" мужа» со Светланой Ходченковой вышла на Premier

26 января в онлайн-кинотеатре состоялась премьера первого и второго эпизодов сериала Юлии Трофимовой.





В центре истории — прилежная домохозяйка, мать двоих детей и жена Ксения (Ходченкова). Узнав об измене супруга, она случайно убивает его. Чтобы не сесть за решетку и не оставить детей в интернате, женщина прячет тело и начинает искать работу. Тем временем за дело об исчезновении ее мужа берется следовать Олег (Александр Яценко).





По словам постановщицы, сериал повествует о том, что «в любой момент можно начать жизнь с чистого листа и пересмотреть свое отношение к себе». Следующая серия будет доступна 31 января.





Фото: кадр из сериала «Я "любила" своего мужа»