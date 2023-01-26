Драмеди «Я "любила" мужа» со Светланой Ходченковой вышла на Premier

Памятной дате, отмечаемой 2 февраля, посвятят реконструкции, выставки, мультимедийные мероприятия,...
Организаторы убрали Райан Киру Армстронг из списка претенденток на худшую женскую роль и ввели воз...
26 января в онлайн-кинотеатре состоялась премьера первого и второго эпизодов сериала Юлии Трофимов...
9 февраля входной билет в Исторический музей в Москве будет на 50% дешевле, а праздничные мероприя...
29 января в Петербурге и Москве пройдут благотворительные показы ленты Дмитрия Давыдова в пользу о...
Памятной дате, отмечаемой 2 февраля, посвятят реконструкции, выставки, мультимедийные мероприятия,...
Организаторы убрали Райан Киру Армстронг из списка претенденток на худшую женскую роль и ввели воз...
26 января в онлайн-кинотеатре состоялась премьера первого и второго эпизодов сериала Юлии Трофимов...
9 февраля входной билет в Исторический музей в Москве будет на 50% дешевле, а праздничные мероприя...
29 января в Петербурге и Москве пройдут благотворительные показы ленты Дмитрия Давыдова в пользу о...
Постановщик одного из самых страшных фильмов 2022 года заключил с кинокомпанией сделку на восьмизн...
Стриминг HBO Max завершит Titans и Doom Patrol после выхода четвертых сезонов, пишет Deadline. ...
Главным героем книги вместо сыщика Эраста Фандорина станет его друг и камердинер Масахиро Сибата, ...
Экспозиция открыта в Галерее сибирского искусства с 26 января по 26 февраля, сообщила пресс-служба...
Режиссер Александр Войтинский в разговоре с ФАН назвал лучшие качества актера Александра Петрова. 25...
Вестерн Александра Невского «Нападение на Рио Браво» набирает популярность у зрителей. На сайте «К...
В Москве отменили музыкальный концерт Ивана Урганта. Шоумен под псевдонимом Гриша Ургант должен был ...
В Мариуполе откроется выставка «Пулей и словом», посвященная ленинградским писателям, работавшим и с...
Певица Монеточка (признана иностранным агентом в России) (настоящее имя Елизавета Гырдымова) отменил...
Профессор Московской консерватории Александр Чайковский назначен председателем Общественного совета ...
Российского певца и актера Семена Слепакова просят признать иностранным агентом. С таким предложение...
В Центральном Доме кинематографистов пройдет Международный кинофестиваль «День Победы», сообщает пре...
В индийском Мумбаи пройдет кинофестиваль стран ШОС (The Shangai Cooperation Organization Film Festiv...
В британском Эдинбурге студенты поставили новую версию оперы «Иисус Христос — суперзвезда» с небинар...
26.01.2023