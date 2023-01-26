Посетить ГИМ за полцены можно будет в день рождения музея

9 февраля входной билет в Исторический музей в Москве будет на 50% дешевле, а праздничные мероприятия проведут бесплатно, говорится в пресс-релизе.





Со скидкой гости смогут посетить основную экспозицию ГИМа, Музей Отечественной войны 1812 года и Палаты бояр Романовых. В день 151-летия музея для посетителей пройдут экскурсии, мастер-классы, игры, лекции, концерт «Музыка Древней Руси», а также концерт «Классика при свечах», который проведут в Парадных сенях специально к дню рождения. Спецпрограмму подготовили для людей с инвалидностью.





По словам директора учреждения Алексея Левыкина, подобные акции музей проводит ежегодно, чтобы граждане могли узнать об истории страны и увидеть подлинные артефакты, связанные со становление российской государственности.





Фото: Irina Glazyrina, CC BY-SA 3.0