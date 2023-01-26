Якутский фильм «Молодость» покажут в поддержку бездомных людей

29 января в Петербурге и Москве пройдут благотворительные показы ленты Дмитрия Давыдова в пользу организации «Ночлежка». Об этом сообщается на ее странице во «Вконтакте».





Главный герой трагикомедии — 40-летний Василий, который возвращается в родное силу в поисках близких людей и своего места.





Петербурге фильм покажут в ресторане «Вход с улицы», где учатся и стажируются люди с опытом бездомности. В Москве — в филиале организации в Бумажном проезде. Показ в столице предварит экскурсия по Залу ожидания.





Начало сеансов в 18:00. После просмотра зрители смогут пообщатся с постановщиком, который выйдет на связь из Якутии. Все вырученные за билеты деньги направят на поддержку бездомных людей.





Фото: кадр из фильма «Эрэс Саас»