Режиссер «Варвара» Зак Креггер снимет новый хоррор для New Line

Постановщик одного из самых страшных фильмов 2022 года заключил с кинокомпанией сделку на восьмизначную сумму, сообщил источник THR.





Зак Креггер снимет новый фильм ужасов Weapons по собственному сценарию, а также спродюсирует его вместе с Роем Ли, Джей Ди Лифшицем и Рафаэлем Маргулесом, работавшими над «Варваром».





Сюжет картины не раскрывается. Она описывается как эпический мозаичный хоррор, выдержанный в тональности «Магнолии» Пола Томаса Андерсона. Студия рассчитывает продолжить сотрудничество с Креггером как со своим основным создателем фильмом ужасов, если «Оружие» окажется успешным проектом.





Для Креггера Weapons станет вторым полным метром. Его дебютная полнометражная режиссерская работа Barbarian понравилась зрителям и критикам. При бюджете в $4,5 млн она заработала в прокате $45 млн.





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