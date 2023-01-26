Сериалы по комиксам DC «Титаны» и «Роковой патруль» закрылись

26.01.2023

Сериалы по комиксам DC «Титаны» и «Роковой патруль» закрылись
Стриминг HBO Max завершит Titans и Doom Patrol после выхода четвертых сезонов, пишет Deadline.

В настоящее время на платформе выходят новые серии, которые станут финальными. Закрытие проектов может быть связано с глобальными изменениями в DC Studios, новые руководители которой серьезно изменили концепцию развития киновселенной DC, отмечает издание.

Экшн-шоу «Титаны» о борьбе молодых супергероев со злом дебютировал в 2018 году. Вышедший в 2019-м «Роковой патруль» рассказывает о неудачниках, которые находят применение своим особенностям и становятся супергероями. 

Ранее сообщалось о закрытии еще одного сериала DC «Флэш», который транслировался с 2014 года.

Фото: кадр из сериала Doom Patrol