Сериалы по комиксам DC «Титаны» и «Роковой патруль» закрылись

Постановщик одного из самых страшных фильмов 2022 года заключил с кинокомпанией сделку на восьмизн...
Стриминг HBO Max завершит Titans и Doom Patrol после выхода четвертых сезонов, пишет Deadline. ...
Главным героем книги вместо сыщика Эраста Фандорина станет его друг и камердинер Масахиро Сибата, ...
Экспозиция открыта в Галерее сибирского искусства с 26 января по 26 февраля, сообщила пресс-служба...
Постановщик одного из самых страшных фильмов 2022 года заключил с кинокомпанией сделку на восьмизн...
Стриминг HBO Max завершит Titans и Doom Patrol после выхода четвертых сезонов, пишет Deadline. ...
Главным героем книги вместо сыщика Эраста Фандорина станет его друг и камердинер Масахиро Сибата, ...
Экспозиция открыта в Галерее сибирского искусства с 26 января по 26 февраля, сообщила пресс-служба...
Режиссер Александр Войтинский в разговоре с ФАН назвал лучшие качества актера Александра Петрова. 25...
Вестерн Александра Невского «Нападение на Рио Браво» набирает популярность у зрителей. На сайте «К...
В Москве отменили музыкальный концерт Ивана Урганта. Шоумен под псевдонимом Гриша Ургант должен был ...
В Мариуполе откроется выставка «Пулей и словом», посвященная ленинградским писателям, работавшим и с...
Певица Монеточка (признана иностранным агентом в России) (настоящее имя Елизавета Гырдымова) отменил...
Профессор Московской консерватории Александр Чайковский назначен председателем Общественного совета ...
Российского певца и актера Семена Слепакова просят признать иностранным агентом. С таким предложение...
В Центральном Доме кинематографистов пройдет Международный кинофестиваль «День Победы», сообщает пре...
В индийском Мумбаи пройдет кинофестиваль стран ШОС (The Shangai Cooperation Organization Film Festiv...
В британском Эдинбурге студенты поставили новую версию оперы «Иисус Христос — суперзвезда» с небинар...
Участниками экспертного совета Министерства культуры России, который проводит отбор сценариев для де...
В Трапезной церкви — храме Киево-Печерской лавры — после передачи объектов ПЦУ прошли концерты. Выст...
Российский актер Сергей Безруков рассказал о сложных подготовках к съемкам фильма «Высоцкий. Спасибо...
Британский кинорежиссер Гай Ричи прокомментировал популярность его фильмов в России, передает Telegr...
Государственный Эрмитаж с 26 февраля сделает бесплатным посещение музея для пенсионеров каждый четве...
26.01.2023