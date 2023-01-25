Режиссер Войтинский назвал лучшие качества актера Александра Петрова





Режиссер Александр Войтинский в разговоре с ФАН назвал лучшие качества актера Александра Петрова. 25 января артисту исполнилось 34 года.





Войтинский опроверг расхожую фразу о том, что Петров «ради новой роли просто переодевается».





«Про сценарий можно сразу забыть: он начинает все ломать на ходу. Тут главное — увлечься вместе с ним этой работой и тогда будет замечательный результат», — отметил режиссер.





Петров часто вживается в роль и чувствует, как должен вести себя персонаж в той или иной ситуации.





«Для меня это наслаждение», — рассказал Войтинский о работе с актером.





Он также назвал Петрова харизматичным артистом, которого любит камера и зритель.





Александр Петров известен благодаря ролям в фильмах «Человек божий», «Лёд 2», «Счастье в конверте», сериалах «Метод», «Полицейский с Рублёвки», «Надвое» и другим.









Фото: кадр из сериала «Надвое»