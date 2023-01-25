Певица Монеточка* отменила концерты в российских городах

Фото: скриншот видео канала Монеточка/YouTube

Концерты Монеточки планировались в нескольких российских городах, в том числе в Новосибирске, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Уфе. Артистка сообщила, что поклонники, купившие билеты, не могли вернуть деньги из-за статуса концерта «перенесен». Артистка выразила надежду, что вернуть деньги поклонникам будет проще после ее официального заявления об отмене концерта.«Не теряю надежду на то, что однажды выступлю в этих городах, особенно в своем любимом Екатеринбурге, но пока так», — написала Монеточка.*Монеточка (Елизавета Гырдымова) решением Минюста признана иностранным агентом в России